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Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Cumhuriyet Meclisi Eski Başkanı Zorlu Töre, TBMM’de AK Parti grup toplantısına katıldı.
Töre’yi, AK Parti Grup toplantısını yöneten, Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu salona anons etti.
Zorlu Töre ayağa kalkarak milletvekillerini ve izleyicileri selamladı, büyük alkış aldı.
Zorlu Töre daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını dinledi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv