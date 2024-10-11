Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Cumhuriuyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimi sonucuyla ilgili ’ye açıklamalarda bulundu.

Töre, 5’inci tur oylamada 23 kabul, 25 ret oyu kullanıldığını anımsatarak, Meclis İç Tüzüğü’ne göre kendisinin tek aday olmasından dolayı seçimi kazandığını ifade etti.

Daha önce sözlü olarak birçok hukukçudan görüş aldığını, iç tüzüğün 10’uncu maddesinin tek aday olması nedeniyle sadece kabul oylarına bakıldığının kendisine iletildiğini belirten Töre, “Bugün de Başsavcılık’tan yazılı görüş istedim. Burası bir hukuk devletidir. Hukuk Dairesi’nin vereceği sonucu herkesin kabul etmesi gerekir.” dedi.

“Bana göre bu seçim kazanılmıştır” vurgusu yapan Meclis Başkanı Töre, şu anda görevde olduğunu anımsattı.