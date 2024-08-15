Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada Erenköy Direnişinin tarihe altın harflerle geçtiğini, Kıbrıs Türk halkının cesaretini ve iradesini simgelediğini söyledi.

Töre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eğitimlerini yarıda bırakarak Erenköy’e giden öğrencilerle birlikte oluşunun mücadeleyi ayrı bir noktaya taşıdığını kaydetti.

Dillirga Savaşları olarak adlandırılan dönemde 5 Türk köyünün Rumların eline geçtiğini ve buradan ayrılan halkın Erenköy’e geldiğini ifade eden, Töre, "Rum- Yunan ikilisinin 9 Eylül’ün intikamını almak için adeta Erenköy’e topyekün saldırdığını, burada mücahitlerin direndiğini ve sonunda da Türk jetlerinin adaya ilk fiili müdahaleyi" yaptığını söyledi.

Töre, “Erenköy’de direnmeseydik, Türk jetleri müdahale etmeseydi bunun devamı gelmeyecekti ve kaybetmiş olacaktık” ifadelerini kullandı.

Töre, “Yokluk ve umutsuzluk içerisinde birbirine kenetlenen, destansı bir dayanışma ruhuyla vatanına sahip çıkan, öğrenimlerini yarıda bırakıp Erenköy’de direnişe katılan öğrencileri, mücahitleri, bereketçileri, Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Albay Rıza Vuruşkan’ı anıyorum” dedi.

Başkan Töre, Erenköy’ün ulusal direnişte mihenk taşı olduğunu ve bunun dizi ya da film haline getirilerek gençlere izletilmesi, anlatılması gerektiğini söyledi.

Kendisinin Macaristan’da gerçekleşen Büyük Türk Hun Kurultayı’na katılmasından dolayı Erenköy törenlerinde bulunamadığını belirten Töre, bu vesileyle Erenköy Mücahitler Derneği’ni ziyaret ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, şehitlere Allah’tan rahmet gazilere uzun ömürler diledi.

Konuşmaların ardından hediye teatisi gerçekleşti.