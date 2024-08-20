Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye Macaristan'ın Devlet Kuruluş Günü'nü kutlayıp, Macaristan'a müreffeh bir gelecek temennisinde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Töre, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

“20 Ağustos Macaristan Milli Günü'nün idrak edildiği bu anlamlı günde, birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin ebedi olmasını, birlik beraberlik içerisinde dünya tarihine örnek olmamızı temenni ediyorum. Kısa bir müddet önce Macaristan Türk Hun Kurultayında yer alıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ederken Türk Dünyasının sarsılmaz birlik beraberliğini bir kez daha yaşama şerefine nail oldum. Tüm Macar kardeşlerime bizlere göstermiş oldukları yakın ilgi alaka ve misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunarım. Yaşasın Türk-Macar kardeşliği, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türk Devletleri Birliği”