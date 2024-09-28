Cumhurbaşkanı Vekili Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın hayatını kaybetmesinin birinci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Türk dünyasının yılmaz neferi, Kıbrıs Türk halkının haklarını her platformda cesurca savunan Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın aramızdan ayrılmasından bir yıl geçti.

Değerli kardeşimiz Paşayeva, yaşamı boyunca Türk dünyasının birliği ve dirliği için mücadale vermiştir. Onun vermiş olduğu bu mücadale ile bugün Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmamızın başlangıç temellerini atmıştır.

Ve yine bugün Azerbaycan ile yürüttüğümüz sıcak ilişkilerin başlangıcını da , Paşayeva’nın uzun uğraşları oluşturmaktadır.

Türk dünyasına katkıları, tarihin en güzel yapraklarında altın harflerle yazılacaktır.

Unu hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhu şad olsun”