Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ile yaptığı görüşmenin detaylarını CNNTÜRK canlı yayınında anlattı.

Töre, Şahin’in kendisine Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun “Famagusta” adlı dizinin Türkiye’deki erişiminin kısıtlanacağını ve gösterimine izin verilmeyeceği yönünde bilgi verdiğini söyledi.

Famagusta’nın Rum-Yunan yanlısı ve gerçekleri saptıran bir dizi olduğunu belirten Töre, "Netflix eğer dizi yapacaksa, 1955 yılında kurulan EOKA’nın yaptıklarına baksın" dedi.

Töre, bu işin kökeninde Rum – Yunan lobisi ve siyonizm, hatta FETÖ’nün de parmağı olabileceğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1974’e gelene kadar saldırıya uğradığını anımsatan Töre, bunları görmeyen ve Rumların tezlerini dizi yapan Netflix’in bu tutumunun kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Netflix’i lanetlediklerini ve kınadıklarını vurgulayan Töre, “Famagusta adı ile çekilen dizi de sadece gerçek olmayan şekliyle Maraş ele alınmıştır. Rumlara hizmet edecek yalan yanlış görüntülerle Güney’i kayıracak olması ayıplanacak bir şeydir” dedi.

Gazze’de yaşanan soykırımı da hatırlatan Töre, “Netflix gitsin orada yaşananlara baksın, Maraş bölgesinde sadece iki binada Türk mücahitlerine ateş açıldığı için hasar vardır. 50 yıl geçmesine rağmen binalar halen ayaktadır” diye konuştu.

Türkiye’ye karşı Filistin davasından dolayı hasmane bir tutum içerisinde olunduğunu belirten Töre, bazı ülkelerin 1974 Mutlu Barış Harekatı’nı, gerçekleri bilerek çarptırarak gündeme getirdiğini ifade etti.