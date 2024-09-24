Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Töre, çocuklarla ilgili her türlü yeni yasal düzenlenmenin yapılması için sivil toplum örgütleriyle birlikte tüm katkıyı koyacaklarını belirtti.

Töre, hukuk devleti içerisinde verilen hakların yasal çerçevede uygulanması gerektiğini kaydetti.

Gazze’de 18 binden fazla çocuğun hayatını kaybettiğini anımsatan Töre, bunun çok zor izah edilebilecek bir durum olduğunu, Birleşmiş Milletlerin de aciz kaldığını ifade etti.

Töre, geçen hafta içerisinde SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret ettiğini ve yapılan güzel işleri yerinde gördüğünü, fevkalade bir okul bulduklarını kaydetti.

SOS Çocuk Köyü çalışanlarına gıpta ile baktıklarını belirten Töre, her zaman beklediklerini kaydetti.

SOS Çocuk Köyü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Buğra Akter de, çocuklarla ilgili Sosyal Hizmetler Yasası ve diğer yasal mevzuatların güncellenmesiyle ilgili destek istedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.