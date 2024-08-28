Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul etti.

Kabulde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Uraloğlu, Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabul öncesi, şeref defterini imzaladı, deftere şunları yazdı:

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ve Meclisi’nde bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Ulaştırma ve iletişim konusundaki iş birliğimizi daha da geliştireceğiz.”

Ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

-Töre

Şefer Salonu’ndaki kabulde konuşan Töre, nüfus ve araç sayısının arttığını, yollarda sıkıntı yaşandığını ifade ederek, bugün temeli atılacak kavşağın bu açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman KKTC’ye destek verdiğini kaydeden Töre, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin de önemli yatırımlardan olduğunu vurguladı.

- Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise kabuldeki konuşmasında, KKTC’nin ihtiyaçları ve olası iş birlikleri için sürekli Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile iletişim halinde olduklarını dile getirdi.

Şu ana kadar önemli iş birlikleri gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğinin önemine işaret eden Uraloğlu, tam üyelik ve KKTC’nin tanınması temennisinde bulundu.

Uraloğlu bunların gerçekleşmesi adına altyapı yatırımlarının da önemli olduğunu dile getirdi.