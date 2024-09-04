Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti kabul etti. Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre kabul, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşti.

Başkan Töre, kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin şehitlerin ve gazilerin mücadelesiyle kurulduğunu belirtti. Şehitlere ve gazilere sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Töre, sadece cephe hattında birlik olmanın yeterli olmadığını, sonrasında da bu vatana hizmet edenlerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Şehit aileleri ve muharip gaziler ile dayanışma içerisinde olmanın önemine dikkat çeken Töre, gazilerin sosyal haklarının ve yaşamlarının kolaylaştırılması konusunda devlete önemli görevler düştüğünü söyledi. Şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle anan Töre, “Onlar bizim yaşayan kahramanlarımızdır” dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu ve konuk heyet, Meclis Şeref Defteri’ni imzaladı.