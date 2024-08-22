Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yaralı askerleri ziyaret etti, ölen asker için ise başsağlığı diledi.

Meclis'ten verilen bilgiye göre, Töre, bugün sabah saatlerinde Güzelyurt-Akçay anayolunda meydana gelen kazada yaralanan askerleri Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti. Töre’ye, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de eşlik etti. Dinçyürek’ten yaralı askerler hakkında bilgi alan Töre, yaralılara acil şifalar diledi.

Meclis Başkanı Töre, kazada şehit olan askeri personel için de başsağlığı mesajı yayımladı. Töre mesajında şunları kaydetti:

“Bugün sabah saatlerinde Güzelyurt-Akçay Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 11 Mehmetçik’in yaralandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Hepimizi derinden üzen kazada bir askerimizin şehit olması bizleri tarifsiz bir acıya boğmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı ve sabır dilerim.”