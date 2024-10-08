Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre, hastanede yaptığı açıklamda, babasının son günlerde sıkıntılı ve stresli bir süreç yaşadığına değindi.

Zorlu Töre’nin daha önce kalp ameliyatı da geçirdiğin kaydeden Tuygun Töre, bunu da gözönüne alarak hastaneye geldiklerini kaydetti.

Doktorların, yüksek tansiyonun kalp krizini tetikleyebileceğini söyleyerek Zorlu Töre’yi müşahade altına aldığını kaydeden Tuygun Töre, babasının durumunun yarın yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceğini belirtti.