Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak yeniden seçilmesi vesilesiyle Roberta Metsola’ya ve

Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi Başkanlığına seçilen İlhan Küçük’e mektup gönderdi.

-Metsola'ya mektup

Töre gönderdiği mektupta Metsola’yı tebrik ederken, hem yeniden AP Başkanı seçilmesinin ardından yaptığı Genel Kurul konuşması, hem de 20 Temmuz dolayısıyla Kıbrıslı Rum AP vekilleri ile yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Töre, Metsola'dan Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı etmemesini istedi.

Avrupa Birliği’nin barış, demokrasi ve insan hakları temel ilkelerine ne kadar bağlı olduğunu gözlemlediklerini belirten Töre, aynı bağlılıkla Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları insan hakları ihlalleri, haksız izolasyonları göz önünde bulundurmaları gerektiğini, Kıbrıs sorununda sorumlu tarafın Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti olmadığının altını çizdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, mektubunun devamında 1960 kuruluş anlaşmaları çerçevesinde Garantör Devletler Türkiye ve Yunanistan’ın aynı anda üye olmadığı herhangi bir uluslararası örgüte Kıbrıs Cumhuriyeti’nin üye olamayacağını göz ardı ettiğini ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimini, Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Birliğe kabul ederek Kıbrıs sorununun çözümünü daha da zora sokmuş olduğunu hatırlattı.

Töre, mektubunu sonlandırırken Kıbrıs Türk halkının da barış, demokrasi ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu belirtti ve bu çerçevede hak ettikleri egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün Avrupa Parlamentosu ile diğer AB kurumları tarafından tanınması hususunda çağrıda bulunarak Metsola’ya yeni dönemde başarılar diledi.

-Küçük'e mektup

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komitesi Başkanlığına seçilen İlhan Küçük’e yazdığı mektubunda ise, kendisini görevinden ötürü tebrik ederken, Kıbrıs Türk halkının bir dostu olarak bu göreve seçilmesinin KKTC için ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Töre, Küçük’ün Kıbrıs Türk halkının sesinin Avrupa Parlamentosu’nda duyulması konusunda etkili olacağına dair inancını dile getirerek, Küçük’e yeni görevinde başarılar diledi.