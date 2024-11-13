Eski Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Töre’ye, İstanbul’da, Türkiye Azerbaycan Strateji ve Ekonomi Kulübü & BHS GROUP tarafından “Kızıl Elma” ödülü verildi.

Ödül töreninde Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan milletvekilleri de hazır bulundu. Zorlu Töre burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının, Türk dünyasının bir parçası olduğunu ifade ederek, yaşadığı onca sıkıntı, baskı ve zulme rağmen Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye’nin desteği ile milli ve manevi değerlerini koruyarak, bugünlere geldiğini söyledi.

Töre, “Biz 1571’den 1878’e kadar bu topraklardaydık. 1878’de Osmanlı askerleri adadan çekilince Kıbrıs’ta Türkler olarak bizler buralarda kaldık. 96 yıl sonra Türk ordusu ile buluştuk. Bugün güven ve huzurda yaşıyoruz” diye konuştu.

Dağlık Karabağ bölgesinin tekrar Azerbaycan topraklarına alınmasını da selamladıklarını, heyecanlandıklarını, burada mücadele ederken şehit düşenleri saygıyla andıklarını ifade eden Töre, Hocalı’da yapılan katliamı asla unutmayacaklarını da vurguladı.

Töre, Azerbaycan’dan en büyük beklentilerinin KKTC devletini tanıması olduğunu söyleyerek “Dilde birlik, fikirde birlik ve işte birlik” söyleminin bir ülkü olması gerektiğini kaydetti.