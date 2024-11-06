Memur-Sen Başkanı Akın Manga, “Toros’a Vefa Yarım Asra Saygı’’ temalı etkinliğe katılacaklarını kaydetti.

Manga yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliğin Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu tarafından yarın saat 10.00 da Girne Acapulco Otelde yapılacağı belirtildi.

“Toros’a Vefa Yarım Asra Saygı’’ temalı etkinliğe, Türkiye Kamu-Sen Sendika başkanları ile 81 ilin şube başkanlarının katılacağını dile getiren Manga, MHP Ankara Millet Vekili Yaşar Yıldırım’ın da bu etkinlikte yer alacağını kaydetti.

Manga ayrıca, Memur-Sen olarak böylesi bir tarihi yıldönümünde, KKTC’de bu organizasyonu düzenleyen, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Önder Kahveci ve yönetimine teşekkür etti.