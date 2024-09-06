Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınavı sonuçları açıklandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu tarafından verilen bilgiye göre, dün Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda yapılan yazılı sınav sonuçlarına itirazların 19 Eylül tarihine kadar Trafik Dairesi Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor.

Sınav sonuçları kimlik kartı numaralarına göre şöyle:

“564411: Başarısız, 147719:Başarısız, 264981:Başarılı, 173354:Başarısız, 222445:Başarısız, 173748: Başarısız, 220887:Başarısız, 122363:Başarısız, 207058: Başarısız, 285225:Başarısız, 260251:Başarısız, 137406:Başarılı, 294710:Başarısız, 222121:Başarılı, 215605: Başarılı, 261490:Başarılı, 49329:Başarısız, 228994:Başarılı, 121374:Başarılı, 226580:Başarılı, 353010:Başarısız, 225938:Başarısız, 13235:Başarısız, 804520:Başarısız, 210407:Başarısız, 251621:Başarılı, 269625:Başarısız, 192695:Başarısız, 237605:Başarılı, 211180:Başarısız, 231023:Başarısız.”