Trafik ekipleri tarafından dün genelinde yapılan denetimlerde, 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edilirken, 377 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi. 32 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:

"183 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 3 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 37 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 21 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak, 2 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 93 diğer trafik suçları”