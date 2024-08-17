Polis trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 37 araç sürücüsünden 375’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilirken 29 araç trafikten men edildi.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen sürücülerden 164’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 10’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak ve 112’si de diğer trafik suçlarından ceza aldı.