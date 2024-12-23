Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde trafik kazası yapıp olay yerinden kaçan araç sürücüsü tespit edilip tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün gece kimliği meçhul araç sürücüsü, yönetimindeki MM 079 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Mevlevi Şahinler çemberine dikkatsizce giriş yaptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarpıp, yolun solundan çıkarak durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü kaza yerinden ayrıldı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında kaza anında MM 079 plakalı araç sürücüsünün Tolga Canova (E-34) olduğu belirlendi. Bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Girne-Değirmenlik ana yolunda da dün Mehmet Ali Özen (E-34) 99 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RY 021 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, önünde aynı istikamete doğru seyreden plakası ve sürücüsü meçhul aracı geçmek için dikkatsizce sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Cuma Atlar (E-38) yönetimindeki PP 582 plakalı kamyonetin sağ yan kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. RY 021 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Özen, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa-Girne Caddesi üzerinde de dün gece Behnur Başdan (E-29) 237 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GL 402 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Reşat Kuyumculuk önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek o esnada yolun sol tarafında park halinde bulunan Şemsettin Akgöz (E-37) sorumluluğundaki SY 375 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. GL 402 Plakalı araç sürücüsü Behnur Başdan, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.