KKTC’de geçen hafta meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi hayatını kaybetti.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta meydana gelen 76 trafik kazasının 5'i ölümle, 16'sı yaralanmayla ve 55'i hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 6 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 16 kişi yaralandı.

-Süratli araç kullanmak ilk sırada

Dönem içerisindeki trafik kazalarının 22'si süratli araç kullanmak, 14'ü dikkatsiz sürüş yapmak, 18'i kavşakta durmamak, 12'si yakın takip ve 10'u diğer etkenlerden kaynaklandı.

4 milyon 122,014 TL'lik hasat oluşan kazaların 16'sı Lefkoşa, 21'i Gazimağusa, 24'ü Girne, 6'sı Güzelyurt ve 9'u İskele'de meydana geldi.

- 9 sürücü tutuklandı, 229 araç trafikten men edildi

Ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 14 bin 253 araç sürücüsünün 2 bin 502'si rapor edildi. 229 aracın trafikten men edildi denetimlerde 9 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin trafik suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 841 , mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 166, tehlikeli sürüş 22, dikkatsiz sürüş 36, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 260, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 15, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 74, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 335, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 73, trafik levha ve işaretlerine uymamak 150, trafik ışıklarına uymamak 6, muayenesiz araç kullanmak 84, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 42, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 14, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 3, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 24, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 16 ve 502 diğer trafik suçları"