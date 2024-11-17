Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve TİMBİR kurucularından Ertan Birinci, 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TRAVELEXPO ANKARA'da bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ankara'nın turizmde önemli merkezlerden olması için iş birlikleri konuşuldu.

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve Türk İnternet Medya Birliği kurucularından Ertan Birinci, 7. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı TRAVELEXPO ANKARA‘yı ziyaret etti.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Başkanı Dr. Süleyman Basa, Birlik Haber Ajansı (BHA) Genel Müdürü Muhammet Kaçar, Ünlü Tenor Hakan Aysev, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Menekay‘ın eşlik ettiği ziyarette sağlık ve turizm sektörü hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

“Ankara ve Kıbrıs’ın önemli turizm noktalarından biri olması için destek vereceğiz”

TİMBİR Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa “Kıbrıs’ın her daim yanındayız. Ankara ve Kıbrıs’ın önemli turizm noktalarından biri olması için çalışmalara her desteği sunacağız.” diyerek Birinci’ye ziyaretleri için teşekkür etti.

Birinci de TRAVELEXPO ANKARA ile Ankara’nın önemli turizm noktalarından biri olması gerektiğine dikkat çekti. Kıbrıs’ın da fuarda yer almasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca, TİMBİR’in medya alanında güçlü bir yapı haline geldiğini söyleyerek kurucular arasında olmaktan gurur duyduğunu belirtti.