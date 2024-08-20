Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, “Kuzey Kıbrıs'ta Madde Kötüye Kullanımı: Trendler, Riskler, Müdahaleler” adlı kitabın tanıtımını 22 Ağustos Perşembe günü, saat 15.00 - 19.00 saatleri arasında Acapulco Hotel’de gerçekleştirecek.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin, madde bağımlılığına karşı verilen mücadelede politika yapıcılar, sağlık uzmanları ve toplumun tüm kesimleri için kritik bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da, kitabın uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele konusunda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tanıtılacak olan eserin, Kuzey Kıbrıs'taki madde bağımlılığı sorununu derinlemesine incelediğini kaydeden Hatioğlu, çalışmanın bağımlılık eğilimlerini, bu durumun toplumsal ve bireysel risklerini analiz ederken, etkili çözümler sunmak amacıyla geliştirilen stratejileri de içerdiğini bildirdi. Hatioğlu, “Bu eser, madde bağımlılığı ile mücadelede rehber niteliğinde bir kaynak olarak öne çıkıyor” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından yürütülen projenin süpervizörü ve yazarlarından Dr. Zafer Bekiroğulları tarafından yapılan açıklamada, kitabın bölümleri ve yazarları hakkında bilgi verildi. Kitapta yer alan bölümler ve yazarları şöyle sıralandı:

- Teyfide Tecel Hatipoğlu - Bölüm 1: Geçiş Hipotezini Anlamak: Kuzey Kıbrıs'taki Lise Öğrencileri İçin Geçiş Hipotezi Kavramı ve Önemi

- Dr. Zafer Bekiroğulları - Bölüm 2: Kıbrıs Genelinde Madde Kullanımının Karşılaştırmalı Analizi: Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasındaki Farklılıklar ve Benzerlikler

- Irmak Çavuşoğlu - Bölüm 3: Madde Bağımlılığının Ötesinde: Lise Öğrencileri Arasında Kumarın Yükselişi

- Melis Yağmur Minas - Bölüm 4: Bağımlılık Tedavisi Arayanların Profilleri: Bireysel, Sosyoekonomik ve Çevresel Faktörler - KKTC’de Bağımlılık Tedavisine Katılanların Analizi

- Dr. Sevcan Kılıç Akıncı - Bölüm 5: Yoksunluğun Psikolojik Etkileri: Yoksunluk Sırasında Öfke ve Saldırganlık

- Assist. Prof. Mehmet Mutlu Akıncı - Bölüm 6: Üç Yıllık Bir Perspektif: Madde Bağımlılığı ve Acil Çağrı Verilerindeki Eğilimler ve Değişimler

- Prof. Dr. Elif Gökçearslan - Bölüm 7: KKTC Başbakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'na Başvurular: Madde Kullanımı ve Bağımlılığıyla Mücadele İçin Görüş ve Öneriler

- Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu - Bölüm 8: Sosyo-Demografik Özellikler ve Madde Bağımlılığı: Detaylı Bir Bakış

- Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu ve Dr. Sevcan Kılıç Akıncı - Bölüm 9: Çözüme Doğru: Stratejiler ve Politikalar

Ek Bölüm:

- Dr. Zafer Bekiroğulları - Ek A: Kuzey Kıbrıs'ta Uyuşturucu Maddelerin Durumu: Değişimler ve Eğilimler

Editörler:

- Prof. Dr. Nebile Dağlıoğlu (Ankara Üniversitesi)

- Dr. Sevcan Kılıç Akıncı (Erzurum Teknik Üniversitesi)

Etkinlik boyunca, kitabın yazarları kendi bölümleri hakkında 20'şer dakikalık sunumlar yaparak, katılımcılara derinlemesine bilgiler sunacak. Ayrıca, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu da kitabın madde bağımlılığıyla mücadeledeki rolü ve önemi hakkında görüşlerini paylaşacak.