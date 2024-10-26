Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 sezonu final etabı olan Alanya Triatlonu’nda ülkemizden de 4 sporcu mücadele edecek.

Aynı zamanda, Alanya Belediyesi ile ortaklaşa organize edilecek olan 2024 Avrupa Kupası yarışını da kapsayan organizasyonda ülkemizden Şevki Ahcıhoca ve Mustafa Çağlar (Aspava), Erim Debreli ve Enis Alçıcı (Ares) mücadele edecek.

Türkiye yaş grupları mücadelesinde kürsü hedefleyen sporcularımız Alanya’da olimpik mesafede sezonun final yarışında koşacaklar.

Sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşma mücadelesi verecek. Murat Çiftçi’nin idareci olarak yer aldığı kafilemiz Alanya’da ülkemizi temsil ediyor.

Editör: Kıbrıs Genç Tv