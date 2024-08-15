Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması konusunu ele aldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan ABD'den ismi açıklanmayan 2 yetkiliye göre, Trump ile Netanyahu, dün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Trump ile Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını ele aldığı belirtilirken, yetkililerden biri Trump'ın, Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmesi için tavsiyede bulunmayı amaçladığını ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi, görüşmenin gerçekleştiğini yalanlamazken, Trump'ın seçim kampanyasından sorumlu ekip görüşmeye ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Trump, haziran başında Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, İsrail'in, "Gazze'de savaşı kazanıp hızlıca işi bitirmesi" ve esirlerin serbest bırakılmasını sağlaması gerektiğini söylemişti.