Kongre'deki törende yemin ederek resmen ABD'nin 47. Başkanı olan Donald Trump, 2016-2020 döneminin ardından ikinci başkanlık dönemine başladı.

Geleneksel kilise ayini sonrası Beyaz Saray'da geleneksel çay içme seremonisinde Biden ile buluşan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, kongre binasında açılış konuşmaları ve seçilmiş Başkan Yardımcısı JD Vance'in yemin etmesinin ardından Yüksek Mahkeme Başkanı Yargıç John Roberts'ın huzurunda yemin etti.

İkinci başkanlık döneminin ilk konuşmasını yapan Trump, ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan ederek yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.