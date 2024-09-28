Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, New York’ta diplomatik temaslarına hız kesmeden devam ediyor. Erhürman, 27 Eylül Cuma günü hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler nezdindeki daimi temsilcileri ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ile bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdi.

İlk olarak, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood ile Amerika Birleşik Devletleri Daimi Temsilciliği'nde bir araya gelen Erhürman, Kıbrıs çözüm sürecine ve bölgesel gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros da hazır bulundu.

Erhürman, aynı gün Türkiye Cumhuriyeti’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız ile Türkiye’nin Daimi Temsilciliği’nde de bir toplantı gerçekleştirdi. Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorununa ilişkin yeni çözüm arayışları masaya yatırıldı. Fikri Toros, bu görüşmede de Erhürman'a eşlik etti.

Erhürman’ın üçüncü durağı Birleşmiş Milletler oldu. BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile BM Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorununa yönelik çözüm sürecinin geleceği üzerinde duruldu.

New York temaslarını tamamlayan Erhürman bu akşam adada olacak.