Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu milli takım sporcuları Tugay Mayın ve Lilia Sinekçi, Malta’da düzenlenen IFBB Uluslararası Akdeniz Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda önemli başarılar elde etti.

Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tugay Mayın, IFBB Erkekler Vücut Geliştirme kategorisinde şampiyon olurken, Lilia Sinekçi Kadınlar Master Body Fitness kategorisinde üçüncülük elde etti.

Uluslararası federasyonun her yıl düzenlediği IFBB Akdeniz Şampiyonası’nda elite pro hakem Neval Çelebioğlu da başarıyla görev yaptı.