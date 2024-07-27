Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, yurttaşların plajlara girmelerini engellemenin anayasal suç ve yasal haklara aykırı olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Konfederasyondan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 38. maddesi ve 26/93 sayılı “Plajların Kullanım ve Denetim Yasası'nın” plajlara yurttaşların girmesinin kimse tarafından engellenemeyeceği ve “plaja giriş ücreti” alınamayacağını öngördüğü kaydedildi.

-"Fiş ve makbuzları derneğe iletin" çağrısı

Yasanın yürütülmesini ve denetim görevini de İçişleri Bakanlığı'na verdiği ifade edilen açıklamada, yurttaşlardan yaz mevsimi boyunca ödeyecekleri “yasal olmayan” plaj hizmet ücretleri fiş, makbuz ve ödeme belgelerini Tüketiciler Derneği'ne teslim etmeleri istendi.

Açıklamada, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurularak bu ücretlerin geri talep edileceği, tüketicilere bu ücretlerin iadesinin yasa gereği olduğu kaydedildi.