Türkiye İçişleri Bakanlığı, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Tunceli Belediye Başkan Vekili, Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen ise Ovacık Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Editör: Kıbrıs Genç Tv