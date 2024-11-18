Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı hazırlıkları kapsamında 19-22 Kasım tarihleri arasında kitle toplantıları düzenleneceğini duyurdu. İlk toplantılar yarın Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantılarla, yerel turizm potansiyelini geliştirmek, sürdürülebilir turizm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve plan hakkında bilgilendirmek amaçlanıyor.

Başbakan Yardımcılığı temsilcileri ile Turizm Master Planı’nı hazırlayan uzmanların katılacağı toplantılarda, bölgelerin doğal, kültürel ve ekonomik zenginliklerini öne çıkaracak alternatif turizm yaklaşımları ve sürdürülebilir gelişim stratejileri değerlendirilecek.

Belediyeler, muhtarlar ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantılarda, yerel görüş ve öneriler doğrultusunda turizm projelerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlara entegrasyonu sağlanacak.

Kitle toplantılarının program şu şekilde:

“19 Kasım 2024’te Güzelyurt Otel’de Güzelyurt Belediyesi Kitle Toplantısı; (9.00-12.00); 19 Kasım 2024’te Lefke Belediyesi Cittaslow Toplantı Salonu’nda Kitle Toplantısı (13.00-16.00); 20 Kasım 2024’te Heaven Restoran’da Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Kitle Toplantısı (9.00-11.00); 20 Kasım 2024’te Erol Avgören Kültür Merkezi’nde Çatalköy-Esentepe Belediyesi Kitle Toplantısı (11.30-14.00); 20 Kasım 2024’te Girne Belediyesi’nde Kitle Toplantısı (15.00-17.00); 21 Kasım 2024’te Salamis Otel’ded İskele ve Yeni Boğaziçi Belediyeleri Kitle Toplantısı (9.00-12.00); 21 Kasım 2024’te Erdoğan Hoşsöz Kültür Sarayı’nda Erenköy-Karpaz ve Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyeleri Kitle Toplantısı (13.00-16.00); 21 Kasım 2024’te Tatlısu Belediyesi’nde Kitle Toplantısı (17.00-19.00); 22 Kasım 2024’te Geçitkale’de Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Kitle Toplantısı (9.00-11.30); 22 Kasım 2024’te Akdoğan’da Mesarya Belediyesi Kitle Toplantısı (13.00-16.00)”