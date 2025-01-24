Türk savunma sanayisi 2024 yılında altın çağını yaşarken, üretilen yerli ve milli ürünler birçok ülke için tercih nedeni haline geldi.

Söz konusu dönemde Türkiye, seri üretimden AR-GE'ye, inovasyondan teknoloji yönetimine kadar yürüttüğü tüm faaliyetler ve kazandığı üst düzey tecrübeyle dünyada savunma sanayisine yönelik ihracat yapan ülkeler arasında 11'inci sıraya yükseldi.

Platform bazında ihracattaki artış rakamlara yansıdı. Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisi ihracatı, geçen yıl 7 milyar 154 milyon dolara ulaşarak yeni rekor kırdı.

Geçen yıl sadece yurt içine teslim edilen sistemlerin ekonomik katkısı minimum 40 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Karadan havaya ihracat

Bu dönemde 40 ülkeye 4 bin 500'den fazla kara aracı, 3 ülkeye korvet, 10'dan fazla ülkeye 140 deniz platformu, 42 ülkeye mühimmat ve füze, 50'den fazla ülkeye 770 İHA, SİHA ve TİHA ihraç edildi.

Ayrıca, 24 ülkeye 1200 elektro-optik sistem ve stabilize silah sistemleri, 8 ülkeye taarruz helikopteri, 10 ülkeye radar, 111 ülkeye farklı boyutlarda silah, tüfek, tabanca, 11 ülkeye 1500 kamikaze dron ve 2 ülkeye de HÜRKUŞ satıldı. Birçok yeni ürün de çeşitli ülkelerin radarında bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yıllık değerlendirme toplantısında, "Tüm yelpazede ürün üretmenin ötesinde ihraç etmiş durumdayız. Neresi olursa olsun ihtiyacı karşılayabilecek yetkinliğe sahibiz." demişti.

En çok ihracat Avrupa'ya

Savunma sanayisinde AR-GE bütçesi geçen yıl toplamda 3 milyar dolara yaklaşırken, yerlilik oranı yüzde 80'i aştı. Ayrıca 100 milyar doları geçen proje hacmi, 2023'e göre yüzde 29'luk artış gösterdi.

İhracatta, söz konusu 7 milyar 154 milyon doların 2 yıl içinde çift hanelere ulaşması hedefleniyor.

Toplamda 300'e yakın ürün 180'i aşkın ülkeye ihraç edilirken, en çok satış Avrupa'ya yapıldı. Avrupa'dan en fazla talep, İHA'lar, akıllı füzeler, kara araçları, silah kuleleri, askeri gemiler, uçak ve helikopter yapısalları ile radar ve simülatörlere geldi.

Savunma sanayisinde faaliyet gösteren 3 bin 500'den fazla firma ve 1100'ü aşkın aktif projesi bulunan Türkiye, geçmiş dönemlere kıyasla en fazla NATO projesine de yine geçen yıl başvurdu.

ASELSAN'ın ürettiği ASELFLIR-500 sistemi, seri üretime geçtiği 2024'te 16 ülkeye ihraç edilebilme başarısı gösterdi. Portekiz'e yapılan askeri gemi ihracatı da 2024'te önemli başarı olarak kayıtlara geçti.

Yerli motorlar üretim aşamasında

Başarılarla geride kalan 2024'ün ardından bu yıl üretim ve ihracatta yeni rekorlar bekleniyor. ALTAY tankında en az 3 aracın bu yıl seri üretimden çıkıp Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi öngörülüyor.

Altay tankının motorunun yerli ve milli üretilmesi için de çalışmalar devam ediyor. Füzeler için geliştirilen motorlar da bulunurken, Türkiye ihtiyaç duyduğu motorları tek tek yapma kabiliyetine kavuşuyor.

Bu kapsamda milli muharip uçak KAAN'ın motorunun da yerli ve milli imkanlarla yapılması için çalışmalar sürüyor. KAAN'ın testlerinin daha hızlı tamamlanabilmesi için 6 prototip üretiliyor. İkinci KAAN'ın üretim süreci devam ediyor.

GÖKBEY helikopterinin motorunun da yerli ve milli olması planlanıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ), GÖKTÜRK-2 yenileme uydusunun ısıl modelinin test faaliyetleri başladı.

Uydu haberleşme ve elektronik harp sistemlerinde MİLKAR ve MİLKED projelerinin sözleşmeleri de yine bu dönemde imzalanacak. HÜRKUŞ uçaklarının ilk teslimatları da bu yıl içerisinde olacak.