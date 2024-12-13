Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, TÜRK-SEN’in 70. kuruluş yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TÜRK-SEN’den yapılan açıklamaya göre mesajda, 14 Aralık 1954 yılında kurulan federasyonun 70. kuruluş yıldönümünü gururla kutladığı kaydedildi.

Federasyon’un 70 yıldır başta üyeleri olmak üzere tüm emek sınıfına ve halka hizmet verdiğinin belirtildiği mesajda, “Federasyonumuz kuruluşundan bugüne kadar hür ve demokratik düşünce yapısıyla gerek ülkemizde, gerekse Uluslararası platformlarda Kıbrıs Türk işçisinin ve emek sınıfının sesi olmaya devam etmiştir. Aynı düşünce ve anlayışla bundan sonrada yoluna devam edecektir.” denildi.

Federasyonun gerek üyeleri gerekse ülkedeki diğer sendikalarla birlikte çalışanların ve halkın haklarını korumak ve geliştirmek için en ön saflarda mücadelesine devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türk-Sen, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emek, barış ve özgürlük yolundaki çizgisinden hiç şaşmadan yoluna devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle, bugüne kadar Türk-Sen’e hizmet veren bütün yönetici ve üyelerimize teşekkür eder, bu uğurda hayatını kaybedenleri saygıyla anar, Türk-Sen olarak üyelerimizin 70. kuruluş yıldönümünü kutlar, ayrıca tüm çalışanların ve halkımızın yeni yılını kutlar, mutluluk ve sağlık dileriz.”