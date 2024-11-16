Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda Galler’i konuk etti.

Mücadelede gol sesi çıkmadı. Milliler, 88. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu, 89. dakikada kullanılan penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Milli Takım bu sonuçla puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaptı.

A Milli Takım puanını 11 yaparak, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı garantiledi. Milliler son grup maçında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

Türkiye - 11 p

Galler - 9 puan

İzlanda - 7 puan

Karadağ - 0