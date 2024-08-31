30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde resepsiyon verildi.

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve eşi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Doğu Aydın ve eşi konukları elçilik girişinde karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış temsilciliklere yolladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ilişkin mesajının okunmasıyla başlayan resepsiyon Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in konuşmasıyla devam etti. Serim, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının mücahit ve mücahidelerinin, Türkiye’deki gazilere tanınan hak ve ayrıcalıklardan yararlanabilmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını açıklayarak, yakın zamanda gelişmeleri duyuracağını kaydetti.

-“Türk milleti bu zaferle istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etti”

Büyükelçi Yasin Ekrem Serim, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanmasından çok kısa bir süre böyle bir etkinlikte Kıbrıs Türk halkını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Serim, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, görevde destekleri için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a ve takdirleri için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkürlerini sundu.

“Bugün şanlı ordumuzun İstiklal Harbi’nde milletimizi zafere kavuşturmasının 102. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz.” diyen Serim, istiklal mücadelesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ordunun her kademesinde sergilenen cesaret, özveri, fedakarlık, kararlılık ve bağımsızlığa olan sarsılmaz inancın, bu güzide zaferi kazandırdığını kaydetti.

30 Ağustos 1922’de ispat edildiği gibi Türk milletinin tarihi boyunca esaret altında yaşamayı kabul etmediğine vurgu yapan Serim, bu zaferle Türk milletinin iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

-“Türkiye, tüm gücüyle KKTC’nin yanındadır, yanında olmaya devam edecek"

Büyükelçi Serim, bu destansı zaferle kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün 261 yurtdışı misyonuyla dünya üzerinde üçüncü en geniş diplomatik teşkilat ağına sahip ülke olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

“Şüphesiz, Lefkoşa Büyükelçiliğimizin bağlı ve ilgili kurumlarıyla birlikte tüm bu misyonlar içerisindeki yeri müstesnadır. Zira, KKTC, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladıkları gibi, gözbebeğimizdir, canımızdan bir parçadır. Bu bağlamda, Türkiye tüm gücüyle, her alanda KKTC’nin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir.

İçerisinde bulunduğumuz Türkiye Yüzyılı şüphe yoktur ki aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının da yüzyılıdır. Bu yüzyılı hep beraber inşa edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Türk halkıyla ekmeğimizi de, suyumuzu da, geleceğimizi de paylaşmaya devam edeceğiz.”

Serim, dünyanın içerisinde olduğu zorlu sınamalar karşısında, birlik ve beraberliğin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti olarak Kıbrıs Türkü’nün her alanda meşru hak ve menfaatlerinin korunması için kararlı duruşlarından vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

-“Adada ve Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın hakim kılınması için üzerimize düşeni yapacağız”

Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için üzerlerine düşeni yapmaktan geri durmayacaklarının altını çizen Serim, KKTC’nin gelişerek güçlenmesi ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki devletli çözüm vizyonuna desteklerinin tam olduğunu belirten Serim, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son iki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda KKTC’nin tanınması yönündeki hitaplarını hatırlattı.

Büyükelçi Serim, KKTC’nin bugün Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu, her geçen gün uluslararası temaslarının arttığını; aydınlık yarınlara emin adımlarla ilerliyor olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının 1963-74 yılları arasında verdiği mücadeleye de değinen Serim, Kıbrıs Türk halkının da yaşanan zulüm karşısında her ne pahasına olursa olsun varlıklarını koruyacaklarını, boyunduruk altında yaşamayacaklarını tüm dünyaya gösterdiklerini ifade etti.

Serim, bir duyuruda bulunarak, Kıbrıs Türk halkının kahramanları olan mücahit ve mücahidelerinin, Türkiye’deki gazilere tanınan hak ve ayrıcalıklardan yararlanması için gerekli çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Serim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitleri, ebediyete intikal etmiş gazileri, vatan için mücadele etmiş tüm kahramanları anarak konuşmasını tamamladı.

Resepsiyon, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu, Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Nefesli Trio’sunummüzik dinletisiyle devam etti.