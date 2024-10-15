UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan İzlanda - Türkiye mücadelesiyle devam etti.
Montella yönetimindeki milliler, deplasmanda henüz üçüncü dakikada Oskarsson'un attığı golle geriye düştü.
63. dakikada İrfan Can Kahveci uzak mesafeden düzgün bir vuruşla skoru eşitledi. 67. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan Milli Takım'ı öne geçirdi.
83. dakikada Gudjohnsen kafa vuruşuyla skoru yeniden eşitledi. 88. dakikada sahneye çıkan Arda Güler, Milli Takım'ı yeniden öne geçirdi.
90+5. dakikada Kerem Aktürkoğlu attığı şık golle maçın skorunu 4-2 olarak tayin etti.
Editör: Kıbrıs Genç Tv