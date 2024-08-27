Ombudsman, Taşpınar'da eskiden kazılan ancak kayıtlara işlenmeyen kuyuların mağduriyete yol açtığını tespit etti
Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yarın KKTC’ye geliyor.
Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.
Bunun yanında, Uraloğlu, saat 15.00’te Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağı için temel atma törenine katılacak.
Bakan Uraloğlu’nun ziyaretinin günübirlik olması bekleniyor.
Editör: Kıbrıs Genç Tv