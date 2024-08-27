Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yarın KKTC’ye geliyor.

Uraloğlu, programı kapsamında, devlet ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacak.

Bunun yanında, Uraloğlu, saat 15.00’te Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ve Lefkoşa-Girne Anayolu bağlantı noktasına inşa edilecek yonca kavşağı için temel atma törenine katılacak.

Bakan Uraloğlu’nun ziyaretinin günübirlik olması bekleniyor.