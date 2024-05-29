Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) iş birliğinde “Yerel Medyada Dijitalleşme” temasıyla “Türkiye Yüzyılında Dijital Yayıncılık Konferansı” Ankara'da başladı.



Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı ve TİMBİR Kurucu Üyesi ertan Birinci'nin de KKTC adına katılıp konuşma yapacağı konferansta Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RTÜK uzmanları ile akademisyenler, gazeteciler, televizyon yayıncıları, haber ajansı ve internet medyası temsilcileri, hukukçular ve dijital yayıncılık ile pazarlama iletişimi uzmanları olmak üzere sektörün tüm paydaşlarının sunumlar gerçekleştirecek.