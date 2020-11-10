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09.05'te hayat durdu

09.05'te hayat durdu
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Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında tüm yurtta anılıyor. Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te tüm yurtta saygı duruşuna geçildi, adeta hayat durdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te tüm Türkiye'de anıldı.

Hayatın her gün hızla aktığı Türkiye'nin en büyük metropolü İstanbul'da hayat, saat 9'u 5 geçe adeta durdu.

09.05'te hayat durdu

İstanbul'da vatandaşlar, kentin farklı ilçelerindeki meydanlarında, boğaz köprülerinde seyir halindeki araçlarından inerek, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, üst geçitlerde, okullarda Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında andı.

09.05'te hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

09.05'te hayat durdu

Boğaz hattındaki vapurlar da sirenlerini çalarak bu ana eşlik etti.

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