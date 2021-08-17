17 Ağustos depreminin 22. yılı

Bugün, 17 Ağustos büyük Marmara depreminin yıldönümü. Resmi rakamlara göre 22 yıl önceki felakette 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı. Üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen acılar hala taze. Neredeyse tüm Marmarayı etkileyen 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenler için depremin olduğu saatte anma törenleri yapıldı.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü Hasan Başiş'in konuşma yaptığı, farklı makamlarda sela, ilahi ve kasidelerin okunduğu programa her yaştan vatandaşlar katıldı.

Saatler 03.02'yi gösterdiğinde "deprem şehitleri" için dua edilmesiyle program son buldu.

Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

YALOVA

Yalova'da, 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı'na kadar yaptığı "sessiz yürüyüş" ile devam etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.

Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcılar, ardından aynı alanda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi takip etti.

Deprem saati olan 03.02'de duaların edilmesiyle son bulan programa, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

GÖLCÜK

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anıldı.

Kavaklı Sahili'ndeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 22. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunulup, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

AVCILAR VE KADIKÖY

Avcılar’da Marmara Caddesi’ndeki deprem anıtı önünde gerçekleştirilen etkinliğe CHP Milletvekili Özgür Karabat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile depremde hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 1999 yılındaki Marmara depreminde, ilçede 246 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 binanın yıkıldığını ve binlerce binanın hasar gördüğünü söyledi.

Açıklamaların ardından kalabalık, deprem anıtı önüne karanfil bıraktı.

AVCILAR VE KADIKÖY

Kadıköy’deki anma etkinliği ise Kozyatağı Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı'nda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, belediye çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, “Ülkemizdeki deprem gerçeğini hepimiz biliyoruz ve inşallah bir daha böyle hazin sonlu olan, insanların canını kaybettiği afetler yaşamayız." diye konuştu.

Açıklamanın ardından park içerisindeki ışıklar söndürülerek, depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.