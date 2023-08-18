17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı

Gece 03.02’de o büyük felaket yaşandı...
7,4 büyüklüğündeki deprem ile Marmara 45 saniye boyunca sallandı..
Deprem, Sakarya, Yalova, İstanbul ve Kocaeli'de derin izler bıraktı.
Vefat edenler, depremin 24'üncü yıl dönümünde de unutulmadı.
Sarsıntının merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma programı düzenlendi.
Depremin üzerinden 24 yıl geçti
Törende 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler de anıldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Kocaeli'de düzenlenen deprem programında, "Aradan geçen 24 yıllık sürede kurumlarımızın böylesine büyük afetlerin yaralarını sarma hususunda çok büyük bir ilerleme kaydettiğini bu yıl hep birlikte gördük. Depremden zarar gören illerin yeniden inşasında uluslararası ortaklarımızla çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Yalova'da ise “Sessiz Yürüyüş” yapıldı. Vefat edenler için deprem anıtında dualar edildi.
Sakarya'da da anma programı vardı. Sakarya Demokrasi Meydanı'ndaki anma töreninde ise deprem kurbanları için Kur'an-ı Kerim okundu. Depremin anlatıldığı video gösterimi gerçekleştirildi.
Yakınlarını yitirenler kabir ziyaretlerinde bulundu. Dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.