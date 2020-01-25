21 kişinin hayatını kaybettiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina yıkıldı. Havanın aydınlanmasının ardından bölgeden de ilk görüntüler gelmeye başladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

21 kişinin yaşamını yitirdiği deprem felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. 4 kişinin hayatını kaybettiği Malatya'da, Doğanyol Gökçe Mahallesinde oluşan hasar görüntülendi.

İşte o görüntüler;