"31 Mart seçimlerinden tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış töreninde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz." ifadelerini kulandı.

Kılıçdaroğlu'na açtığı davalarla ilgili olarak Erdoğan, "Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçiğimi hep küçümsemiştir." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye'nin bekası, milletimizin huzuru, evlatlarımızın geleceği için 31 Mart seçimlerinden AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak dosta güven, düşmana korku salacak tarihi bir zaferle çıkmak istiyoruz." dedi.

"HDP'nin kongrelerinde bizim İstiklal Marşımız bile okunmaz." diyen Erdoğan, "İstiklal Marşı'nı dahi okumayanlarla Bay Kemal sen nasıl kol kola giriyorsun, İYİ Parti sen nasıl bunlarla kol kola giriyorsun, Saadet sen nasıl kol kola giriyorsun? Bunlar, kongrelerinde benim şu güzel bayrağımı dahi astırmayanlardır." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine ülkemizde çok büyük bir siyaset mühendisliği yapılıyor. CHP ile Pensilvanya, adı İyi olan parti ile bölücü örgütün siyasi uzantısı, 'zillet ittifakı' şemsiyesi altında bir araya getiriliyor."

Erdoğan, "Normal şartlarda sokakta yolları dahi kesişmeyecek partiler, kapalı kapılar ardında 'al gülüm ver gülüm' pazarlığına girebiliyor." dedi.

"Bugün CHP, milletimizi PKK ile tehdit edenlerin desteğine bel bağlamış bir zihniyetin işgali altındadır." ifadelerini kullanarak, "Bugün CHP, ülkemizin gördüğü en alçak ihanet çetesi FETÖ’nün desteğiyle seçim kazanma hesabı yapan bir ekibin tasallutu altındadır." şeklinde konuştu.