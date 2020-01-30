banner22

34 Türk için Çin’e ambulans uçak gidiyor

34 Türk için Çin’e ambulans uçak gidiyor
banner32

TC Dışişleri Bakanlığı, Çin’in Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlattı. Bugün, 34 Türk için Çin’e ambulans uçak gönderiliyor.

Çin’de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında son 24 saatte 38 can kaybı daha yaşandı. Ölenlerin sayısı 170’e çıkarken, müşahede altına alınan kişi sayısı 80 bini buldu.

Dışişleri Bakanlığı dün, Hubei eyaletindeki Türk vatandaşlarının tahliyeleri için çalışma başlatıldığını açıklamıştı.

Wuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesi için hazırlıklar tamamlandı, askeri kargo uçağı ambulans uçağa çevrildi.

Uçakla, 34 Türk vatandaşı dışında 7 Azerbaycan Türkü, 7 Gürcü ile 1 Arnavutluk vatandaşı da Türkiye’ye getirilecek

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Erdoğan: Haklarımızı korumak için sonuna kadar...
Erdoğan: Haklarımızı korumak için sonuna kadar...
  1. Türkiye

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿