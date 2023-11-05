İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası'nın isim sponsorluğundaki 45. İstanbul Maratonu'nda Türk sporcular arasında en iyi dereceyi Hüseyin Can elde etti.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkuru erkeklerde 2 saat 19 dakika 17 saniyelik derecesiyle 7. sırada tamamlayan Hüseyin Can, Türk sporcular arasında zirvede yer aldı.

Organizasyonu 2 saat 19 dakika 26 saniyelik süresiyle 8. sırada bitiren Ömer Alkanoğlu Türk atletler arasında ikinciliği, 2 saat 25 dakika 21 saniye ile 10. basamakta yer alan Halil Yaşın ise üçüncülüğü elde etti.

Maratonun elitler kategorisinde ise Türkiye'den kadın sporcu yer almadı.

- 15 kilometre sonuçları

Organizasyonda 15 kilometre yarışını erkeklerde 46 dakika 58 saniyelik derecesiyle Macar atlet Adam Lomb birinci tamamladı. Türkiye'den Üzeyir Söylemez 48 dakika 7 saniyelik derecesiyle ikinci, Rus Dimitri Ziuzin de 49 dakika 4 saniyeyle üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise Rus atlet Elena Sergeeva 57 dakika 22 saniyeyle yarışı ilk sırada bitirdi. Aynı ülkeden Alexandra Vdovina 58 dakika 14 saniyeyle ikinci, İran'dan Tahereh Ehsannezhad ise 59 dakika 44 saniyelik dereceyle üçüncü oldu.

Tekerlekli sandalye kategorisinde ise erkeklerde Ömer Cantay birinci, Fatih Kamuz ikinci, Umut Çabuk üçüncü oldu. Kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci birinci, Hamide Doğangün ikinci, Zeynep Acet üçüncü sırayı aldı.