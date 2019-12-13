 77 'Kedicik' tahliye edildi

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada 91 kişinin tahliyesine karar verildi. Tahliye edilenlerin arasında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadın da yer aldı. Kararda örgüt içinde kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan'ın olması dikkat çekti.

67'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik davada 91 sanık tahliye edildi. Tahliye edilenlerin arasında 'Kedicik' olarak tabir edilen 77 kadın yer alıyor. Tahliye kararı verilen isimlerin arasında dikkat çeken isim ise kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan.

OKTAR DAVASINDA 77 KEDİCİK TAHLİYE EDİLDİ

Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, aralarında Mehmet Alp Ünlü, Serap Akıcıoğlu ve Tülay Kumaşçı'nın da bulunduğu 91 sanığın, üzerilerine atılı suça ilişkin kanundaki azami tutukluluk süresi dolduğundan tahliyelerine karar vererek, haklarında ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına hükmetti.

Mahkeme kararından 91 kişinin arasında 77 kadın yer aldı. İşte isim isim tahliye edilen kadınlar;

Deniz Tanık, Dolunay Tezin, Sibel Yılmaztürk, Esra Öymen, Arzu Leman Orcan, Aslı Efeoğlu, Aslıhan Hantal, Aslınur Alçakakan, Ayça Gökçaylar, Aydan Saraçoğlu, Ayfer Bayer, Ayşe Akkaş, Ayşe Pınar Akkaş, Banu Şener, Belgin Berber, Berrak Pilavcı, Betül Kesgin, Burcu Çekmece, Canan Kütahnecioğlu, Damla Pamir, Demet Görünür, Dilem Köknar, Duygu Altınok, Ebru Altan, Ebru Fişek, Ebru Yılmazatillaumur, Ebru Selin Barutçu, Ediz Çalıkoğlu, Elif Kıral, Elvan Şahin, Emine Duygu Polat, Esin Daban, Esma Sönmez, Esra Eldeliklioğlu, Esra Saraçoğlu, Filiz Arık Menet, Gizem Köknar, Gül Sinem Şener, Gülşah Güçyetmez, Hande Canlı, Kamile Gülen Yeral, Kübra Yıldırım, Mehtap Süer, Mehtap Şahin, Meltem Süngür, Müge Öğütcü, Nihan Toklu, Nilgün Yılmaz, Nil Özlem Şener, Nilüfer Koç, Nuran Göver, Nurşah Aksoy, Özlem Yörük Tınar, Pınar Sezgin, Selcan Yalva, Selda Göktan, Selma Selda İnal, Semra Özgiray, Serap Akıncıoğlu, Sermin Karakale, Server Görkem Erdoğan, Sündüs Yörük, Tuğba Özkan, Tülay Hatice Kumaşçı, Tülin Marangozoğlu, Vuslat Terkoğlu, Yasemin Kiriş, Yasemin Mert, Zeynep Balaman, Zeynep Şener, Zeynep Yalçın, Ayşe Koç, Didem Rahvancı, Emine Mine Kalça, Gülgün Göktan, Meral Kalça ve Nursel Tekin.

EBRU ALTAN DA TAHLİYE OLDU

Adnan Oktar'ın sürekli yanında olan örgütte kod adı İmparatoriçe olan Ebru Altan da tahliye olanlar arasında.