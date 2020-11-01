İzmir'in Seferihisar ilçesinde açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.

Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.

Depremde ağır hasar gören toplam 17 bina ile başlatılan, dün 9 binada yoğunlaşılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında kalan depremzedelere ulaşmak için zamana karşı mücadele veriliyor.

Çalışmaların ikinci gününde 16 yaşındaki İnci Okan ve 55 yaşındaki Ahmet Çitil'in yaralı olarak ulaşıldığı Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında, beton parçalarının arasında yardım bekleyenlere ulaşmak için hassas bir çalışma yürütülüyor.

Deprem öncesi 8 katlı olan, deprem sonrası tamamen çöken apartmanda ekipler, vinç ve iş makinaları yardımıyla alt katlara yaşam koridorları açmaya çalışıyor.

Çalışmaları enkaz altında kalanların yakınları da dua ederek izliyor.

Arama kurtarmanın yoğunlaştığı diğer bir enkaz da Doğanlar Apartmanı. Deprem öncesi 7 katlı olan ancak depremle birlikte yola devrilen apartmanın enkazından dün Seher Dereli Perinçek ve ikiz kızlarının hayata tutunmasıyla moral bulan ekipler, enkazın 4. katına ulaştı.

Ekipler, zaman zaman çevredekilere sessizlik çağrısı yapıyor.

Dünkü çalışmalarda Helim Sarı, Fadime Tolu, Gülçin Aykut Soydan ve Hülya Özmet'in canlı çıkarıldığı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ise çalışmalar binanın yan yatma tehlikesi nedeniyle kontrollü devam ediyor.

Altında bir marketin bulunduğu iki katı çöken ve vinçlerle desteklenen binanın çevresinde enkaz altında olabileceği düşünülen kişilerin yakınları umutlu bekleyişlerini sürüyor.