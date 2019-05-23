AA muhabirinin cansız bedenine ulaşıldı

Türkiye'de Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cenazesine ulaşıldı.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen Anadolu Ajansı Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin AFAD ekipleri ve dalgıçlarca bulunduğunu belirtti.

Cenazenin, Nişancı'nın düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunduğunu ifade eden Pehlivan, Nişancı'nın cenazesinin ekiplerce kıyıya çıkarıldığını ve ağabeyi tarafından teşhis edildiğini bildirdi.

Vali Pehlivan, Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da Anadolu Ajansı Bayburt Muhabiri Nişancı'nın, uçuruma düştüğü 10 Mayıs Cuma günü başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında bugün saat 14.30 itibarıyla dere yatağında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Olayın yaşandığı günden itibaren Nişancı'ya bir an önce ulaşılması maksadıyla Bayburt Valiliği koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmalarına, Jandarma Genel Komutanlığı Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Su Altı Arama ve Dağ Arama Kurtarma timleri, Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü ile UMKE ekipleri, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlıklarına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Rize ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri dalgıç ekipleri, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul ve İzmir itfaiyeleri, Trabzon AKUT ekibi, Bayburt İl Özel İdaresi, 112 Acil, DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü, Skorsky Genel Maksat Helikopteri ile İnsansız Hava Araçları ve droneların katıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmalara bugüne kadar devam edildiği aktarıldı.

Açıklamada, bugün arama kurtarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları esnasında elde edilen görüntüler üzerine başlatılan kurtarma çalışmaları sonucu bulunan cansız bedenin, kimliği aile yakınlarınca teşhis edilen AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Cumhuriyet savcısı incelemesini tamamladı

Nişancı'nın cenazesinin, düştüğü yerden 1 kilometre uzaklıkta Bayburt sınırında, Dumlu köyünden akan çayın Soğanlı Deresi ile buluştuğu yerde bulunmasının ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemesini tamamladı.

İnceleme sonrası Abdulkadir Nişancı'nın cenazesi, AFAD ekiplerince patika yoldan taşınarak olay yerinde bekletilen ambulansa konuldu.

Nişancı'nın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AA'ya taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşılması dolayısıyla AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya taziyelerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Genel Müdür Kazancı'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda da "Haber yapmak için gittiği Soğanlı Dağı'nda uçuruma düşen AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedeninin bulunduğunu üzülerek öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, AA başta olmak üzere tüm basın camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Genel Müdür Kazancı, yayımladığı mesajında "Haber takibi sırasında yaşadığı talihsiz olay sonucu uçuruma düşerek hayatını kaybeden muhabirimize ve muhabirimizi bulmak için görev yaparken şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, Abdulkadir kardeşimizin acılı ailesine, eşi Çiğdem hanıma ve geride bıraktığı iki kızımıza sabır diliyorum." ifadelerine yer vermişti.

AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı, 10 Mayıs Cuma günü Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşerek kaybolmuştu.

Bakan Pekcan'dan başsağlığı mesajı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter adresinden paylaştığı taziye mesajında, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu 10 Mayıs'ta uçuruma düşen Anadolu Ajansı muhabiri Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Pekcan, "Abdülkadir Nişancı'ya Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Ersoy'dan Nişancı için başsağlığı paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Ersoy paylaşımında, "Bayburt'ta haber takibi sırasında hayatını kaybeden merhum muhabir Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, meslektaşları ve Anadolu Ajansına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

İbrahim Kalın'dan Nişancı için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

İbrahim Kalın paylaşımında, "Allah rahmet eylesin. Ailesine, meslektaşlarına ve Anadolu Ajansına taziyelerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

"Türk basının ve milletimizin başı sağ olsun"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Genel Başkanı Önder Aksakal, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken, 10 Mayıs'ta uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Nişancı'nın cansız bedeninin bulunmasının ardından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı, görevini icra ederken yaşadığı talihsiz kaza neticesinde vefat etti. Kaybettiğimiz değerli basın mensubu, Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı’ya Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Anadolu Ajansı çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Türk basının ve milletimizin başı sağ olsun."

"Anadolu Ajansı camiasına başsağlığı diliyorum"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Haber takibi için gittiği Bayburt'ta uçuruma yuvarlanarak kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendim. Abdulkadir kardeşime Allah'tan rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansı camiasına başsağlığı diliyorum."

Ekrem İmamoğlu'ndan başsağlığı mesajı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.

İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşüp hayatını kaybeden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya ve arama faaliyetlerinde şehit olan Astsb. Mustafa Gidergelmez ile Uz. Çvş. Eyüp Kapaklıkaya'ya Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim."

"AA çalışanlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), mesajında gazeteciliğin, dünyada en zor ve tehlikeli koşullarda yapılan meslekler arasında yer aldığı belirtilerek, dünyada ve Türkiye'de haber peşinde fedakarca çalışan birçok gazetecinin bu nedenle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son olarak Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın, üzerine çıktığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlanarak kaybolduğu ve 13 gün süren çalışmaların ardından cenazesine ulaşıldığı ifade edilen mesajda, "Üzüntümüz büyük. Bu olayların tekrarlanmamasını umuyor, meslektaşımızın ailesine, Anadolu Ajansı çalışanlarına ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.

"Tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı gönderdi.

Türenç, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya gönderdiği mesajda, "Bayburt muhabiriniz sevgili meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'nın görev başında elim kaybından büyük üzüntü duydum. Meslektaşımız Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet, başta Nişancı ailesi olmak üzere Anadolu Ajansı'nın çalışanlarına ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.