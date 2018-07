ABD'DEKİ FİRARİ FETÖ YÖNETİCİLERİNİN LÜKS YAŞAMI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde veya sonrasında ABD'ye kaçan önde gelen üyeleri, sahip oldukları yüz binlerce dolarlık ev ve arabalarla lüks içinde yaşıyorlar.



AA muhabirinin ABD'de kamuya açık kaynaklardan derlediği bilgiler, FETÖ'nün bu ülkede yaşayan önde gelen mensuplarının yüksek standartlara sahip konutlarda rahat içinde yaşadıklarını ortaya koydu.



Sosyal medya hesaplarından her fırsatta hain darbe girişimi nedeniyle Türkiye’de yargılanan örgüt üyeleriyle ilgili ajitasyon ve iftira dolu paylaşımlarda bulunan FETÖ'cülerin, ABD koşullarında "ortanın üstü yaşam standardına" sahip oldukları görülüyor.



Örgütün uzun yıllar ABD'de bulunan bazı üyelerinin milyon dolarlık mal varlığına sahip olması, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan FETÖ firarilerinin de kısa sürede yüz binlerce dolarlık evleri tercih etmesi dikkati çekiyor.



FETÖ FİRARİSİ ŞÜKÜR’ÜN ABD’DEKİ LÜKS YAŞAMI



Gayrimenkul zengini Uzun Cevdet'ten San Francisco'da restoran açan firari Hakan Şükür'e örgütün tepesinde yer alan çok sayıda FETÖ üyesinin lüks yaşamları, AA ekipleri tarafından görüntülendi.



FETÖ firarisi Hakan Şükür’ün San Francisco önemli merkezlerinden Palo Alto’nun en işlek caddesi University Avenue yakınında açtığı “tuts Bakery-Cafe” adlı kafe, bölgedeki örgüt mensuplarının buluşma noktası konumunda.



Şükür’ün kafesinin bulunduğu lüks bölgede birçok ünlü isim yaşıyor, Apple gibi birçok teknoloji şirketinin ofis ve satış mağazalarıyla Stanford Üniversitesi gibi önemli merkezler bulunuyor.



Türkiye’den ABD’ye kaçtıktan sonra kendisine lüks bir yaşam kuran Şükür’ün ailesiyle ikamet ettiği evin bedeli, bölgedeki emlak değerlendirme sitelerine göre 3 milyon dolar. Eylül 2015’te tutulduğu anlaşılan evin aylık kirası kayıtlara 6 bin 850 dolar olarak geçmiş.



Lüks arabalara düşkünlüğü de dikkati çeken Şükür’ün evi ve kafesinin önünde beyaz renkli son model Lexus ve Mercedes cipler ile Volkswagen binek aracı görüntülendi. Firari Şükür, ailesiyle üstü açık Volkswagen spor arabası ve lüks Lexus cipini kullanırken AA objektiflerine takıldı.



ADİL ÖKSÜZ’ÜN KAYINBİRADERİNİN LÜKS YAŞAMI VE ABD BAYRAĞI AŞKI



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimindeki kilit isimlerden firari Adil Öksüz’ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım da New Jersey eyaletindeki iş yerinin önünde görüntülendi.



Yıldırım'ın Manhattan manzaralı Edgewater semtinde otomobil satışı ve tamiri yapılan lüks iş yerinde ABD bayrağını önce kendisinin öpmesi, ardından yanındaki çalışanına öptürmesi AA objektifine yansıdı.



Hudson Nehri kenarındaki River Road Caddesi'nde bulunan Edgewater Motors adlı iş yerinin önünde çeşitli markalarda çok sayıda lüks otomobilin yer alması dikkati çekiyor.



Yıldırım'ın New Jersey'in lüks semtlerinden Ridgefield'da oturduğu yaklaşık 550 bin dolar değerindeki üç katlı evin önünde de çeşitli markalarda 3-4 araç bulunuyor.



Adil Öksüz'ün eşi, Yıldırım’ın kardeşi olan Aynur Öztürk de kullandığı Chevrolet Cruze marka arabayla evin önünde AA ekibi tarafından görüntülendi.



FETÖ’NÜN GAYRİMENKUL ZENGİNİ "UZUN CEVDET”



Fetullah Gülen'in en mahrem sırlarını bildiği öne sürülen ve örgüt içinde “Uzun Cevdet” olarak tanınan Cevdet Türkyolu ve ailesinin gayrimenkul zenginliği de dikkati çekiyor.



Gülen’in yeğeni “Mebruke” ile evli olan Türkyolu, FETÖ elebaşının yıllardır en yakınındaki isim olarak biliniyor.



Türkyolu'nun, örgütün kasasını tuttuğu ve milyonlarca doları bulan kaynakları Gülen'in talimatları doğrultusunda çeşitli alanlarda ticari işlere yönlendirdiği öne sürülüyor.



Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde Türkyolu ailesi üzerine kayıtlı 7 konut bulunuyor. Bunlardan 3'ü Türkyolu ve eşi üzerine kayıtlı. Kızı Büşra Türkyolu’nun mülkiyetinde 2, oğlu Esat Türkyolu’nun mülkiyetinde de bir ev kayıtlı bulunuyor. Türkyolu’nun Florida’daki 2 evinden birini geçen yıl 124 bin dolara sattığı, 150 bin dolar değerindeki Orlando’daki evin ise halen üzerine kayıtlı olduğu görülüyor.



FETÖ kampının hemen yakınında evlerin değeri 100 ile 450 bin dolar arasında değişiyor.



15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Sakarya’da yürütülen soruşturma kapsamında örgütün ikinci adamı olduğu gerekçesiyle Türkyolu ve akrabalarının tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verilmişti. Türkyolu'nun Sakarya'da 24, İstanbul'da 11, İzmit'te 3 ve Ankara'da da bir olmak üzere 4 şehirde toplam 39 mülkünün bulunduğu tespit edilmişti.



Türkyolu'nun adliyeye sevk edilen 12 akrabasından 8'i tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan kardeşi Muharrem Türkyolu'nun evinde yapılan aramada Türkyolu'nun ABD'nin New Jersey eyaletinde noterde hazırlanmış, Türkiye'deki mal varlığının yönetimi konusunda verdiği vekaletname bulunmuştu.



FETÖ’CÜ KEMAL ÖKSÜZ'ÜN 1,7 MİLYONLUK MÜSTAKİL EVİ



Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi Başkanlığını yürüten Kemal Öksüz, Virginia eyaletinin Arlington şehrinde 6 odalı ve piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon dolar olan müstakil bir evde yaşıyor.



Türkiye karşıtı çıkışlarıyla tanınan ABD’li senatörlerle yakın ilişkisi bulunan Öksüz, emlak piyasasındaki kira bedeli yaklaşık 7 bin dolar olan evde kiracı olarak ikamet ediyor.



FETÖ'nün ABD'deki çatı örgütlerinden Ortak Değerler İttifakı (Alliance for Shared Values) Başkanı Yüksel Alp Aslandoğan da New Jersey eyaletinin Fort Lee bölgesinde piyasa değeri yaklaşık 540 bin dolar olan tripleks bir evde yaşıyor.



ÖRGÜTÜN "STEVE" VE "MARY"SİNİN LÜKS YAŞAMI



FETÖ’nün önde gelen yöneticilerinden Sezai Şablak da Gülen’in yaşadığı Pensilvanya'da 5 odalı, 4 banyolu bahçeli bir evde oturuyor. Evin değerinin yaklaşık 300 bin dolar olduğu sanılıyor.



Şablak, Gülen'in 1999'dan bu yana Pensilvanya’nın Saylorsburg beldesinde bulunan ve ABD'de "kâr amacı gütmeyen" kuruluş statüsünde faaliyet gösteren Golden Generation Worship and Retreat Center (GGWRC-Altın Nesil İbadet ve İnziva Merkezi) yerleşkesinin yetkilileri arasında yer alıyor.



Şablak'ın adı, aynı zamanda farklı iş kollarında faaliyet gösteren şirketlerde ve FETÖ’ye bağlı kuruluşta da geçiyor. Bu şirketlerden Visual Technology Consulting, kampla aynı numarayı kullanırken şirketin adresi de "2144 Saddleridge Rd Lancaster" olarak geçiyor. Şirketin 2001'de kurulduğu ve bilgisayar programcılığı alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor.



İlgili internet sitelerinde Şablak'ın kamera ve gözetleme sistemleri konusunda uzman olduğu ve diğer bazı kişilerle ürettiği cihazlar için patent başvurusu yaptığı da görülebiliyor. Şirketlerden bazılarının telefon numarasının Golden Generation'a ait olduğu belirtilen numara ile aynı olması dikkati çekiyor.



Kamuya açık emlak sitelerinde yer alan bilgilere göre, Şablak’ın çeşitli tarihlerde Hillary Clinton ve Demokrat Partili Bob Casey'e bağış yaptığı görülüyor. Şablak, Sezai'nin yanı sıra “Steve” ismini de kullanıyor. Sezai Şablak'ın eşi Mukaddes Şablak da Amerikan ismi kullanan örgüt üyelerinden. Mukaddes Şablak, “Mary” ismini kullanıyor. Şablak'ın 2008'de Lancaster'daki bir yerel kanala Steve Şablak adıyla açmayı planladıkları charter school (sözleşmeli okul) için açıklama yaptığı görülüyor.



Sablak, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanıyor.



VIRGINIA EYALETİNDE DE FETÖ’NÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ YAŞIYOR



FETÖ firarisi Emre Uslu, kayıtlara göre Virginia eyaletinin Fairfax kentinde kendine ait 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor.



FETÖ'nün ABD yapılanmasında önemli bir yer tutan Türki-Amerikan İttifakı (TAA) Başkanı Faruk Taban da Virginia'nın Centreville bölgesinde kendine ait 470 bin dolarlık evde yaşıyor.



Gülen'e en yakın isimlerden olan ve 2004-2009 yılları arasında FETÖ'nün Rumi Forum başkanlığını yürüten Hasan Ali Yurtsever, Virginia'nın Fairfax kentinde piyasa değeri yaklaşık 515 bin dolar olan, müstakil dubleks bir evde ikamet ediyor.



Virginia eyaletinde yaşayan ve FETÖ bağlantılı Virginia International University'nin başkanı İsa Saraç'ın oğlu Talha Saraç da Ashburn bölgesindeki 500 bin dolarlık evde kalıyor.



"Kozmik Oda" olarak bilinen soruşturmada TSK personeline FETÖ tarafından kumpas kurulduğu iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada firari olarak aranan ve ABD'ye kaçan Ahmet Sait Yayla da Fairfax kentindeki dubleks evde ikamet ediyor.



CLINTON'A MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ



FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin eski başkanı olan ve ABD başkanlık kampanyası döneminde Demokrat Parti adayı Hillary Clinton'a toplam 1,5 milyon dolar bağış yapan Recep Özkan, New York'un Brooklyn bölgesindeki 1,4 milyon dolarlık eviyle dikkati çekiyor.



FETÖ'nün siyasi bağış süreçlerinde etkin rol alan Özkan'ın adı, Clinton'ın kampanyasında finans işleriyle ilgili sorumlu olarak da geçiyordu. FETÖ'nün "Washington Strategy Group Inc." adıyla kurduğu ve daha sonra adı "Washington Diplomacy Group" olarak değiştiren lobi firmasında lobici olarak adı geçen Cemil Teber'in Teksas'ta 200 bin dolar değerinde evi bulunuyor.



Önceki ABD Başkanı Barack Obama'ya yaptığı 652 bin dolarlık bağışla ismi Türk medyasında da yer alan Bayrock Stone şirketi sahibi Burak Yeneroğlu'nun da 400 bin dolarlık tripleks bir evde yaşadığı ifade ediliyor.



FETÖ OKUL AĞIYLA ABD’DEN MALİ KAYNAK HORTUMLUYOR



Örgütün önde gelen isimlerinin, FETÖ'nün işlettiği okul ağıyla ABD eğitim sisteminden her yıl yüz milyonlarca dolar elde ettiği belirtiliyor.



Örgütün Amerikan sisteminden sağladığı mali kaynağa ilişkin en son bilgiler, FETÖ’nün ABD'deki faaliyetlerini araştıran Amsterdam&Partners (LLP) hukuk firmasının sahibi Robert Amsterdam ve ofisinin hazırladığı "Aldatma İmparatorluğu: Gülen Sözleşmeli Okul Ağı Üzerine Bir Araştırma" başlıklı kitapta yer aldı.



Örgütün ABD'deki okullarında yapılan usulsüzlüklerin anlatıldığı ve 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitapta, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 243 milyon dolar "hortumladığı" kamuya açık kaynaklardan yola çıkarak ortaya konuldu.



Kitapta bu okullarda görev alan FETÖ mensubu 6 bin 504 öğretmene de H-1B çalışma vizesi alındığına ve bu kişilerin ABD'de eğitim vermek için "niteliksiz" olduklarına vurgu yapılıyor.



ABD genelinde 27 eyalet ve başkent Washington DC'de FETÖ bağlantılı 199 sözleşmeli okulda yaklaşık 81 bin öğrencinin kayıtlı olduğu bilgisine yer verilen kitapta bu okullardan FETÖ'nün elde ettiği yıllık gelirin 750 milyon doları bulduğuna işaret ediliyor.



FETÖ OKULLARINA 2010-2017 ARASINDA 2,1 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK



Amerikan CBS News kanalının "CBS This Morning" adlı programda 2017'nin mart ayında yayınlanan özel haberde FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile bu okullardan elde ettiği gelirleri nasıl harcadığına ilişkin ilginç bilgilere yer verildi.



ABD genelinde 28 eyalette faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı okullara 2010 yılından bu yana 2,1 milyar dolar kaynak aktarıldığı belirtilen haberde, bu paraların nereye harcandığının net bir şekilde açıklanması gerektiğine işaret edildi.



ABD'deki FETÖ okullarında daha önce öğretmenlik yapan iki kişi, televizyonda yaptıkları açıklamada okullardaki Türk öğretmenlerin her ay maaşlarının belli bir kısmını okula geri vermek zorunda olduğunu belirtti.