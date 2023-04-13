ABD’den Rusya ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye merkezli şirketlere yaptırım

ABD, Türkiye’de kurulu en az dört şirketi Washington’un Ukrayna’yı işgal eden Rusya’ya yönelik ambargosunu ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırımlar listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı dünya genelinde farklı bölgelerden 20’ye yakın ülkeden 120’den fazla şirket ve şahıs için daha yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığı açıklamasında hedef alınan şahıs ve kurumların "ABD'nin ihracat denetimlerini ihlal ettiği ve Rusya'nın savaşına yardımcı oldukları" gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı duyuruldu.-

“Türk şirketlere bir uyarı atışı”

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ABD yetkilisi yaptırımlara hedef olan Türkiye merkezli şirket ve kişilerle ilgili olarak Reuters’e yaptığı açıklamada, Türkiye'nin denizcilik ve ticaret sektörlerinde Rusya'ya ait veya Rusya ile bağlantılı olan varlıkları ve kişileri de hedef aldığını belirterek, "Bu, ihracat denetimlerinin uygulanmasının gelişen son aşamasında bir uyarı atışı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye, Batılı yaptırımlar kapsamındaki ürünlerin Rusya’ya geçişini kesti

Hazine Bakanlığı’nın açıklamasında Türkiye’den Azu isimli şirketin, yaptırımları ihlal ederek diğer ülkelerde üretilen bilgisayar çipleri Rusya'ya sattığı bildirildi.

Reuters'in Rus gümrük kayıtlarına dayandırarak aralık ayında yayımladığı bir haberde, Azu'nun ABD dahil, başka ülkelerde üretilen en az 20 milyon dolar değerinde parçaları Rusya'ya ihraç ettiği iddia edilmişti.

-Listede başka hangi Türk şirketleri var?

Yine yaptırım listesine alınan Dexias şirketinin ise bir endüstriyel ürün ve ticaret şirketi olarak, yaptırımlara tabi tutulan bir Rus şirketi için aracılık yaptığı açıklandı.

Dexias'ın bir diğer birimi ve genel direktörü de yine yaptırım listesine alınanlar arasında yer alıyor.

Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesine göre bu iki şirket dışında, Artvin Denizcilik ve Ticaret şirketi, Salda Deniz İşletmeciliği ve Ticaret şirketi ve Smart Ticaret ve Sanayi şirketi yaptırıma hedef olan Türk kuruluşları arasında.