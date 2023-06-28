Acemi kasaplar hastanelik oldu

Türkiye'de Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Vehbi Çetin, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.

Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

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Kayseri

Kayseri'de bayram namazının ardından bazı vatandaşlar kurbanlarını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.

Kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kurban keserken parmağından, bacağından yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na gitti.

Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye gidenlerden Arif Emre Yücel, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını söyledi. Yücel, bacağına 3 dikiş atıldığını ifade etti.

Malatya

Malatya'da da kurban kesmek isteyen bazı vatandaşlar, hafif yaralandı.

Tedavi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneye başvuranlardan Bayram Akdağ, kurban keserken bıçakla yaraladığı koluna 2 dikiş atıldığını söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da bayram namazının ardından kurban kesmeye çalışan bazı kişiler yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Adıyaman

Adıyaman'da da kurban kesimi sırasında yaralanan "acemi kasaplar" hastanelik oldu.

Bazı vatandaşlar hayvanların darbesiyle, bazıları da kesici aletlerle yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri veya özel araçlarla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi edildi.

Erzurum

Erzurum'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde bazı vatandaşlar belediyelerin kurduğu sabit ve mobil mezbahada bazıları da evlerinin bahçesi ve arazilerde kurbanlıklarını tekbirler eşliğinde kesti.

Kaçma riskine karşı iplerle bağlanarak güçlükle mezbahaya götürülen hayvanların, alınan güvenlik önlemlerinin ardından kesimi yapıldı.

Kurban keserken çeşitli nedenlerle yaralananlar hastanelerin acil servislerine başvurdu.

"10 yıllık kasabım ama daha öğrenmem gereken çok şey var"

Büyükbaşın tekme atması sonucu ayağı kırılan Horasan ilçesinden kasap Mehmet Taş, bir yerini kesmemek için dikkat ettiğini ancak hayvanın tekmesiyle ayağının kırıldığını belirtti.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ayağı alçıya alınan Taş, "10 yıllık kasabım ama daha öğrenmem gereken çok şey var diye düşünüyorum. Sadece bıçak kesiklerine değil hayvan tepmelerine de dikkat etsinler" diye konuştu.

Tedavileri yapılanların bazıları taburcu edildi, bazıları da müşahede altında tutuldu.

Ağrı

Ağrı'da bayramın ilk günü bazı besiciler ellerinde kalan kurbanlıkları hayvan borsasına getirdi.

Besiciler az sayıdaki küçükbaşı satmaya çalışırken, belediyeye ait mezbahada da büyükbaşların kesimi yapıldı.

Kurban keserken çeşitli yerlerinden yaralananlar hastanelerin acil servisine gelerek tedavi edildi.

Kentte kaçan bazı kurbanlıklar da vatandaşların kovalaması sonucu yakalandı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edilen İbrahim Yılmaz, kurbanlık hayvan kesilirken boynuzundan tuttuğu esnada elinden yaralandığını belirtti.

Ardahan

Ardahan Devlet Hastanesi'ne ise 6 acemi kasap başvurdu.

Başhekim Yardımcısı Oğuzhan Tuğrul, hastaneye öğleden önce 6 acemi kasabın geldiğini, durumlarının çok ciddi olmadığını belirterek kurban kesenlerin daha tedbirli ve dikkatli olmaları önerisinde bulundu.

Kocaeli

Kocaeli'de bayram namazının ardından kurbanlıkların kesimine başlayan bazı vatandaşlar, hayvanların darbesi veya kesici aletlerle yaralandı.

Parmağından, kolundan ya da bacağından yaralanarak Kocaeli Şehir Hastanesine gelen vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi, "Yanımda acemi çocuk vardı, et atınca o bıçağa değdi, bıçak da elime değdi. Öyle kendi kendimi kesmedim. Ben profesyonelim ama aceminin kazasına uğradım. Dikiş atıldı, pazartesi günü plastik cerrahi görecek. Görünmez kaza" diye konuştu.

Darıca ilçesinde de kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 10 kişi hastaneye başvurdu.

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Emre Coşkun, kurbanlığı yatırmaya çalışırken elinde kesik oluştuğunu anlattı.

Coşkun, "Ufak kaza atlattık. Kaza yaşayan herkese geçmiş olsun. Hayvanı yatırırken acemiliğimize geldi. O da sağ olsun iyi niyet göstermedi" dedi.

Sakarya

Sakarya'da kesim sırasında yaralanan 34 vatandaş Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tedavi edilen Ahmet Cansız, etlerin parçalanması sırasında kesilen eline 3 dikiş atıldığını kaydetti.

Muhittin Kumlu, deri sıyırma işlemi sırasında yaralandığını aktararak, "Hayvanın yağını sıyırırken bıçak kaydı, kesti parmağı. Geldik dikiş attırdık" şeklinde konuştu.

Bolu

Bolu'da kurban keserken başta el, parmak, bacak olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelere geldi.

Yaralanan vatandaşların çoğunluğu il merkezindeki İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin Köroğlu Ünitesinde tedavi edildi.

Elinden yaralanan Hamza Gülen, kesim alanına götürdükleri dananın kaçmaya çalıştığını ifade ederek, "Zinciri elimle tutuyordum. Dana kaçmaya çalışında zincir elimi kesti. Ama önemli bir şey yok" dedi.

Acemi kasabın kurban keserken elini yaraladığını anlatan Ramazan Göçen ise "Kesim esnasında hayvanın başını tutuyordum. Yanlışlıkla kasabın bıçağı parmağıma geldi. Kasabın acemiliği benim elimi kesti" diye konuştu.

Bartın

Bartın'da, kurban keserken kendini yaralayan 13 "acemi kasap" hastanelik oldu.

Kent merkezi ve ilçelerdeki çeşitli hastanelere başvuran 13 kişi, tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Yusuf Kocaer, evlerinin önünde kestikleri kurbanı bulunduğu yerden çektikleri sırada ipin kopması sonucu düştüğünü ve kolundan yaralandığını söyledi.

Kocaer, "Çok şükür ciddi bir şeyimiz yok. İpin kopmasıyla betona, kolumun üzerine düştüm. Çatlak oluşmuş, alçıya aldılar" dedi.

Sivas

Sivas'ta bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralananlar, Sivas Numune Hastanesi ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine başvurdu.

Yaralılardan birçoğu ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, az sayıda yaralının tedavisi devam ediyor.

Yozgat

Yozgat'ta da kurban kesimi ve et doğrama sırasında yaralanan vatandaşlar, Yozgat Şehir Hastanesi ile Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin acil servisine müracaat etti.

Kent genelinde öğleye kadar 47 kişinin acil servislerde tedavi gördüğü öğrenildi.

Niğde

Niğde'de de bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlarını belediyenin belirlediği yerlerde kesti.

Kurbanını kesmek isterken yaralanan 15 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi.