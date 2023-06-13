Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet

Adana'da Et ve Süt Kurumu'na bağlı tesiste hayvana eziyet
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Et ve Süt Kurumu'na bağlı Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde hayvanlara şiddet uygulanmasına ilişkin olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Adana Et Kombinası Müdürlüğü'nde kesimi yapılacak büyükbaş hayvanlara sopayla şiddet uygulandığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tepkilere neden olan görüntülerle ilgili Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

İKİ PERSONEL GÖZALTINDA

25 Mayıs'ta yaşanan olayla ilgili kesimhanede işçi olarak görevli iki personel gözaltına alındı.

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ET VE SÜT KURUMU'NDAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Et ve Süt Kurumu'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada tepki çeken görüntülerle ilgili müfettiş görevlendirildiği ve sorumluların işten el çektirildiği vurgulandı.

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